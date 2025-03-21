الأردن يقفز للمركز الثاني بمجموعته في تصفيات كأس العالم بفوزه على فلسطين

تقدم منتخب الأردن للمركز الثاني ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بفوزه على ضيفه منتخب فلسطين 3-1 ضمن الجولة السابعة للتصفيات.

ورفع الأردن رصيده إلى 12 نقطة متراجعا بفارق ثلاث نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدرة التي تعادلت 1-1 مع سلطنة عمان في وقت سابق اليوم.

وتجمد رصيد فلسطين عند ثلاث نقاط في قاع جدول الترتيب.

افتتح يزن العرب التسجيل للأردن في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء الذي أقيم في العاصمة الاردنية عمان وذلك إثر تهيئة من موسى التعمري.

وأضاف عبد الله نصيب الهدف الثاني في الدقيقة 11 إثر اثر ركلة حرة مباشرة أودعها نصيب برأسه في الشباك.

وقلص تامر صيام الفارق لفلسطين في الدقيقة 33 اثر تمريرة من زميله أحمد طه لكن التعمري استطاع حسم النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اثر خطأ من دفاع فلسطين.