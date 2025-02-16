العراق يكسب السعودية بهدف مذهل (فيديو)

تغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في الصين.

وأحرز الهدف العراقي اللاعب أموري فيصل في الدقيقة 25 بعدما نفذ ضربة حرة مباشرة بطريقة مذهلة استقرت كرتها في الشباك.

وشهدت المباراة طرد العراقي علي مخلد وصالح البرقاوي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

هدف عراقي اول



السعودية 0-1 العراق



pic.twitter.com/MAEfL7JNSW — IBRAHIM 💎 (@ibrahim66e) February 16, 2025

ورفع العراق رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الأردني الذي تغلب على كوريا الشمالية (2-1)، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بثلاث نقاط وبقي كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطة واحدة.