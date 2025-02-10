أزمة جديدة تهدد الزمالك بعقوبات مالية

أصبح البولندي كونراد ميخالاك حلقة جديدة في مسلسل أزمات الزمالك، ثالث الدوري المصري لكرة القدم، بعدما أقدم اللاعب على فسخ تعاقده مع النادي وأعلن تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ما يهدد النادي بعقوبات مالية قد تصل لوقفه عن القيد.

وتعرض الزمالك لعدة عقوبات في أوقات سابقة بسبب عدم دفع مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، من بينهم المغربي خالد بو طيب والغاني بنيامين أتشمبونغ ومدربه السابق البرتغالي جايمي باتشيكو ومساعد مدربه الأسبق البرتغالي روي أغواش وغيرها، وأتت أزمة ميخالاك لتعيد فتح الأزمة من جديد.

وكان الزمالك ضم البولندي ميخالاك على سبيل الإعارة من نادي أحد السعودي في بداية الموسم الحالي في صفقة أثارت جدلا كبيرا، خاصة في ظل ما تردد عن تكفل رئيس نادي أحد محمد عبد الهادي الجهني بجزء من قيمة الصفقة، وهو ما أكده الأخير في تصريحات تليفزيونية حيث قال: "راتب ميخالاك في نادي أحد كان مليون و800 ألف دولار سنويا. اللاعب تنازل عن 500 ألف دولار لينتقل للزمالك على أن يدفع الزمالك 700 ألف دولار للاعب، وأنا تحملت 600 ألف دولار بصورة شخصية".

إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، ولم يشارك ميخالاك سوى في 14 مباراة بواقع 552 دقيقة، لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرتين حاسمتين. ومنذ رحيل البرتغالي جوزيه غوميش عن تدريب الزمالك وتولي السويسري كرستيان غروس مهمة المدير الفني، دخل البولندي في خلاف مع مدربه الجديد انتهى باستبعاده من التدريبات الجماعية.

وحاول الزمالك إقناع ميخالاك بفسخ الإعارة والعودة إلى صفوف أحد من جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، حيث تضم قائمة الزمالك الحد الأقصى للاعبين الأجانب بتواجد التونسيين سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي، والمغربيين محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق بالإضافة إلى ميخالاك، بعد أن تم رفع اسم التونسي حمزة المثلوثي من القائمة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

لكن ميخالاك رفض طلب الزمالك قبل الحصول على مستحقاته من قيمة الصفقة بالإضافة لراتبه والتي بلغت 750 ألف دولار، ليفشل الزمالك في ضم لاعب أجنبي جديد قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في الثامن من فبراير الجاري، ثم تقدم في اليوم التالي بإخطار للزمالك بفسخ تعاقده وإبلاغ النادي بتوجهه بشكوى لفيفا.

سنحصل على حقوقنا من "فيفا"

وقال التركي سيرهات التينسي ممثل وكالة "أس تي ايه" التركية التي تتولى إدارة أعمال ميخالاك في بيان صحافي: "ما حدث من إدارة الزمالك غير مقبول. اللاعب حصل على 70 ألف دولار فقط منذ وصوله إلى مصر، والمدرب غروس رفض إشراكه في المران لأنه يرغب في إحضار لاعبين آخرين بدلا منه. أعرف أن لاعبين آخرين لا يحصلون على رواتبهم، وما يحدث أمر غريب وغير مقبول، وسنحصل على حقوقنا من فيفا".

من جانبه، وصف رئيس نادي أحد محمد الجهني في تصريحات تلفزيونية، المعاملة التي تلقاها ميخالاك في الزمالك بالسيئة، مشيرا أنه قام بالتضحية من أجل ضم الزمالك للاعب لكنه فوجئ بالطريقة التي تمت بها معاملته.

وأضاف "طالبني الزمالك في سبتمبر الماضي بضم اللاعب لكنهم اشتكوا من راتبه، لذا أقنعته بالتنازل عن جزء منه وتحملت أنا جزء آخر حتى تنتهي الصفقة حبا في الزمالك. لكن ما حدث بعد ذلك كان مهينا".

وتابع "إذا أردت أن يرحل اللاعب امنحه كافة حقوقه أولا. حاولت حل الأمور بشكل ودي لكن ميخالاك رفض وأبلغني أنه سيطالب فيفا أن يدفع الزمالك 700 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بالإضافة لنصف مليون دولار كتعويض. أفكر أيضا في تقديم شكوى تضامنية من نادي أحد لأن اللاعب على ذمتنا وهذه الأضرار تلحق بنا أيضا".

لم يسعفنا الوقت

في المقابل، قال حازم إمام عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك: "كنت أتمنى بصورة شخصية حل الأزمة وخروج اللاعب بطريقة لائقة حتى نتمكن من إضافة لاعب أجنبي آخر للقائمة بعدما دخلنا في مفاوضات مع أكثر من لاعب، لكننا بدأنا العمل في وقت متأخر ولم يسعفنا الوقت. دورنا استشاري فقط والأمر يعود في النهاية لمجلس الإدارة، ولا يمكنني التعليق عما سيحدث في المستقبل".

ويبدو الزمالك على موعد مع أزمة تعاقدية جماهيرية أخرى، حيث ينتهي عقد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن النادي عن تجديده حتى الآن.

وتنتشر أخبار عن اهتمام عدد من الأندية السعودية والقطرية بالتعاقد مع اللاعب، بالإضافة لمنافسي الزمالك محليا الأهلي وبيراميدز.

