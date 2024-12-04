برشلونة يطارد نجم منتخب المغرب

أبدى نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بخدمات الدولي المغربي إلياس بن صغير، لاعب موناكو الفرنسي.

قال موقع Fichajes، إن برشلونة مهتم بخدمات بن صغير ويراقب تحركاته مع موناكو عن قرب، من خلال تكليف بعض الكشافين بإعداد تقارير خاصة عنه.

وأفاد المصدر ذاته بأن بعض الكشافين الذين يعملون مع النادي "الكتالوني"، حضروا لمباراة موناكو وبنفيكا الأسبوع الماضي، برسم الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، لمتابعة تحركات بن صغير وتكوين فكرة شاملة عن مستوى اللاعب وطريقة لعبه.

وأشار الموقع إلى أن إدارة البارسا تتدارس إمكانية التعاقد مع إلياس بن صغير في حال موافقة المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، والذي يعمل على رصد العديد من المواهب الكروية في العالم واقتراحها على الطاقم التقني بقيادة الألماني هانزي فليك، بهدف التعاقد معها في فترة الانتقالات.

ويعد المهاجم المغربي البالغ من العمر 19 عاماً خريجاً لمدرسة موناكو، كما وقع عقداً احترافياً مع الفريق يمتد إلى صيف سنة 2027، علماً بأن قيمته التسويقية وفقاً لموقع ترانسفر ماركت تبلغ 18 مليون يورو.

يُشار إلى أن بن صغير، تألق هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وتقديمه لثلاثة في 16 مباراة خاضها مع موناكو، علماً بأنه سجل ثلاثة أهداف في ثماني مباريات مع "أسود الأطلس".