بمساعدة رونالدو.. رأسية لابورت تنتزع فوزا ثمينا للنصر السعودي على الاستقلال

سجل إيمريك لابورت هدفا قرب النهاية ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أقيمت المباراة في استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي اليوم الثلاثاء.

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع في مجموعة الغرب. وظل الاستقلال في المركز السادس وله ثلاث نقاط.

وسدد القائد كريستيانو رونالدو بقوة بجوار مرمى الاستقلال، وأطلق البديل تاليسكا تسديدة في القائم الأيمن في الشوط الثاني.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن يستقبل رونالدو ركلة ركنية ويحولها بضربة رأس تصدى لها الحارس حسين حسيني إلا أن لابورت تابع الكرة بضربة رأس أيضا في الشباك لينتزع فوزا ثمينا للنصر.