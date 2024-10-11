مفاجأة سعيدة لجمهور رونالدو في دبي

سيحصل عشاق النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو في دبي على فرصة لمشاهدته مع فريقه النصر السعودي الأسبوع المقبل، خلال المباراة التي يخوضها النصر في مواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي جرى نقلها من إيران إلى الإمارات بسبب التوترات الأمنية.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودي" اليوم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد منح النادي الإيراني فرصة اختيار ملعب محايد، بدلاً عن ملعب آزادي في طهران وأنه جرى التوصل لإقامة اللقاء في استاد راشد بدبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موعد طرح تذاكر المواجهة سيكون يوم 19 أكتوبر الجاري، أي قبل المباراة بثلاثة أيام.