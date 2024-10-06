ختام فعاليات «شراع الأولمبياد الخاص» اليوم

يسدل الستار، اليوم، في جزر دبي، على فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «دبي 2024»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث. ويتنافس على ألقاب المسابقة ستة منتخبات، هي: السعودية، والبحرين، والكويت، والمغرب، وسورية، إلى جانب منتخب الإمارات، في فئتين، الأولى للمستوى الثاني (فريق زوجي يضم شريكاً موحداً ولاعباً من الأولمبياد الخاص)، والثانية للمستوى الثالث (ثلاثي في قارب يضم شريكاً موحداً ولاعبين من الأولمبياد الخاص).