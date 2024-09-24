أرتيتا يرد على منتقدي طريقة لعب أرسنال ضد سيتي.. «تعلمنا الدرس ولن نكون أغبياء»

دافع المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عن أسلوب لعب فريقه أرسنال ضد مانشستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مواجهة انتهت بالتعادل 2-2 وأكملها النادي اللندني بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول.

وبعد انتهاء المواجهة بين البطل ووصيفه اللندني، انهالت الانتقادات على الأخير لاسيما من قبل منافسه بسبب أسلوبه الدفاعي ومحاولته إضاعة الوقت بعدما كان متقدما 2-1 حتى الوقت القاتل.

وقال أرتيتا «لعبنا المباراة بالطريقة التي يجب لعبها»، مُذَكّرا بما حصل في أغسطس 2021 حين اضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين بعد طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 35، ما تسبب بخسارته أمام سيتي بخماسية نظيفة.

وأكمل أرسنال موقعة الأحد بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار مباشرة عقب هدف التقدم الذي سجله البرازيلي غابريال، في لقاء تقدم خلاله سيتي عبر النروجي إرلينغ هالاند قبل أن يدرك الإيطالي ريكاردو كالافيوري التعادل، وصولا إلى الهدف القاتل الذي سجله لصاحب الأرض جون ستونز في الوقت بدل الضائع.

وأفاد المدرب الإسباني «للأسف، اضطررنا للقيام بذلك لأنه سبق لنا أن اختبرنا الأمر ذاته (الطرد) ثلاث مرات ضدهم. مرة مع طرد تشاكا، وكم هدف تلقينا (في حينها)؟ لحسن الحظ أننا تعلمنا الدرس وخلاف ذلك سنكون أغبياء، سأكون غبيا جدا».

ومنذ وصول أرتيتا إلى أرسنال في ديسمبر 2019، انتقد المراقبون الفريق اللندني لعدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحدي في المباريات الكبرى.

وخلال المباراة ضد سيتي الأحد، حاول أرسنال مقاربة المواجهة باللعب السلبي، إن كان عبر ارتكاب الأخطاء لإيقاف الهجمات المرتدة أو عبر إضاعة الوقت.