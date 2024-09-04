منتخب الشباب يواجه نظيره البولندي ودياً في زغرب

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 عاماً في معسكره الخارجي المقام حالياً في زغرب، نظيره البولندي يوم الجمعة المقبل، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، لتطوير أداء المنتخب وزيادة خبراته. وكان منتخبنا قد خاض وديته الأولى قبل أيام أمام نظيره القطري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. سجل هدف منتخبنا اللاعب عبيد سالم في شوط المباراة الثاني. يذكر أن معسكر زغرب يأتي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها في الكويت الشهر الجاري.