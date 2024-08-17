«الغيد» بطلة كأس الوثبة في «سان سباستيان»

توجت المهرة الناشئة «الغيد» لجابر أحمد الغنيمي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع للسباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، ثمان من المهرات والأمهار الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على المضمار العشبي لمسافة 2000 متر، وتفوقت «الغيد» بقيادة محنكة من فارسها على وصيفتها المهرة «أنيسة» لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون بفارق 4.5 أطوال. وتمكنت «الغيد» من قطع مسافة السباق في زمن قدره 2:16:15 دقيقة.