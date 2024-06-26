كندا تحقق أول انتصار لها في كوبا أميركا

ساعد هدف المهاجم جوناثان ديفيد، كندا على تحقيق الفوز 1-0 على بيرو التي أنهت المباراة بـ10 لاعبين في المجموعة الأولى لـ"كوبا أميركا 2024"، فجر الأربعاء، لتعزز آمالها في التأهل لمراحل خروج المغلوب.

وبينما استحوذت كندا على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، لاحت لبيرو أخطر الفرص إذ تصدى حارس كندا، ماكسيم كريبو، لمحاولة بييرو كيسبي فيما ألغى الحكم هدفاً سجله جيانلوكا لابادولا بسبب التسلل.

وتحول الزخم لصالح كندا بعد الاستراحة في أعقاب طرد مدافع بيرو ميغيل أراوخو بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل عنيف، قبل أن يسجل ديفيد مهاجم ليل الهدف بهدوء في الدقيقة 74 لينهي هجمة مرتدة سريعة.

وأنقذ كريبو منتخب كندا في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حرم مرتين البديل باولو جيريرو من التسجيل، ليحقق الفريق القادم من أميركا الشمالية فوزه الأول على الإطلاق في بطولة "كوبا أميركا 2024".