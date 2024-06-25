الغرافة يجدّد عقد مدربه البرتغالي مارتينيس حتى 2026

أعلن فريق الغرافة، ثالث الدوري القطري لكرة القدم، تجديد عقد مدربه البرتغالي بيدرو مارتينيس لموسمين مقبلين، وتحديداً حتّى صيف عام 2026.

وقال النادي في بيان رسمي إن مارتينيس الحاصل على لقب أفضل مدرب في قطر الموسم المنصرم (2023-2024) سيواصل التواجد على رأس الإدارة الفنية للفريق الأوّل لعامين إضافيين، من دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وتولّى مارتينيس تدريب الغرافة في أكتوبر 2022 بديلاً للإيطالي أندريا ستراماتشوني، قادماً من أولمبياكوس اليوناني الذي تولى تدريبه بين عامي 2018 و2022، فيما أشرف قبل ذلك على أندية فيتوريا غيماريش وريو أفي.

وأنهى الغرافة النسخة الأخيرة من الدوري بقيادة مارتينيس في المركز الثالث، ليضمن مقعداً في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الذي تنطلق نسخته الأولى الموسم المقبل بمشاركة أفضل 24 فريقاً في القارة.

كما بلغ الغرافة الدور نصف النهائي من كأس الأمير قبل أن يخسر أمام قطر بركلات الترجيح 3-4 (تعادلا 2-2)، فيما خرج من الدور عينه في كأس قطر على يد الريان 0-1.

ورغم عدم تحقيقه أي لقب، اختير مارتينيس أفضل مدرب في قطر متفوّقاً على وسام رزق مدرب السد الذي حقق ثنائية الدوري وكأس الأمير.

وكان الغرافة أعلن إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في سلوفاكيا خلال الفترة من 16 يوليو إلى الأوّل من أغسطس المقبلين.