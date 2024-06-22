الأسطورة باجيو يتعرض للسرقة والضرب على يد مسلحين

كشفت صحيفة «كورييري ديل فينيتو» الإيطالية، أمس، عن تعرض أسطورة كرة القدم الإيطالية، روبرتو باجيو، للسرقة والضرب على يد مسلحين وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة إن «الحادث وقع أثناء مشاهدة باجيو مباراة إيطاليا مع إسبانيا التي انتهت بخسارة (الآزوري) بهدف دون مقابل في كأس أوروبا»، مشيرة إلى أن «الاعتداء وقع في فيلا باجيو، واستمر 40 دقيقة، حيث حاول باجيو محاربة خمسة رجال مسلحين اقتحموا منزله، دون أن يتمكن من صدّهم، وانتهى به الأمر هو وعائلته محبوسين في خزانة، ثم شرع اللصوص في سرقة الساعات والمجوهرات من منزله قبل أن يتمكن النجم الإيطالي من تحرير نفسه والاتصال بالشرطة».