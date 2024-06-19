«يورو 2024» بالصور

المنتخب الأسكتلندي يتدرب بمدينة غارميش بارتنكيرخن الألمانية ساحرة الجمال. أ.ف.ب

لاعب منتخب فرنسا واتحاد جدة السعودي نغولو كانتي نال جائزة رجل المباراة في مواجهة منتخب بلاده مع النمسا. أ.ف.ب

الجماهير الإيطالية والإسبانية تترقب بفارغ الصبر القمة الكبيرة بين «الماتادور» و«الآزوري» غداً الساعة 11 بتوقيت الإمارات. أ.ف.ب

مشجع نمساوي يمازح نظيره الفرنسي محاولاً أكل خبزه في إشارة إلى أن منتخب بلاده سيكسب المواجهة لكن النمسا خسرت بهدف نظيف. أ.ف.ب

قائد فرنسا كيليان مبابي تعرّض لكسر في الأنف خلال مباراة النمسا التي انتهت بفوز «الديوك» 1-صفر بعد اصطدامه بالمدافع النمساوي كيفن دانسو وسيرتدي قناعاً عندما يعود إلى اللعب. رويترز