الاتحاد الأوروبي يحقق في إساءات جمهور صربيا للاعبي إنجلترا

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا بشأن الإساءات التي وجهتها الجماهير الصربية ضد بعض لاعبي منتخب إنجلترا.

والتقى منتخب صربيا مع نظيره الإنجليزي في افتتاح مشوارهما ببطولة يورو 2024، وانتهت المباراة بفوز الأسود الثلاثة (1-0).

وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن سماع هتافات مسيئة خلال الشوط الأول من المباراة ضد لاعبي إنجلترا، أصحاب البشرة السمراء.

وقال "يويفا"، في بيان له أمس الاثنين، إنه فتح تحقيقا تأديبيا بشأن السلوك التمييزي المزعوم، إلى جانب تحقيق آخر يتعلق بلافتات مسيئة لدولة كوسوفو.

وسبق للاتحاد الأوروبي معاقبة صربيا بسبب سلوك جماهيرها خلال مواجهة بلغاريا في تصفيات يورو 2024، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، بعدما وجهت إساءات إلى الجبل الأسود.

وفي كأس العالم قطر 2022، قامت الجماهير الصربية أيضا بتوجيه إساءات ورفع لافتات تحمل شعارات عنصرية ضد الألبان، خلال مواجهة سويسرا.