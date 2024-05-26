محمد بن راشد: آسيا «عيناوية»

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج العين بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ النادي، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها نجوم «الزعيم» في المشهد الختامي، أمس، والفوز على يوكوهاما 5-1.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «اليوم الإمارات عيناوية.. والخليج عيناوي.. وآسيا عيناوية.. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا.. مباراة جميلة.. وروح قتالية.. وفوز مستحق.. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم».

• مباراة جميلة.. روح قتالية وفوز مستحق.. ذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم.