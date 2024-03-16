انتكاسة مفاجئة لنجم اتحاد جدة بنزيما قبل مباراة الفتح

تعرض نجم اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما إلى انتكاسة مفاجئة قبل مواجهة مضيفه الفتح اليوم السبت ضمن الجولة 24 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن بنزيما الغائب عن الفريق في آخر 4 مباريات لفريقه (3 أمام الهلال وواحدة أمام الأخدود) يعاني إصابة على مستوى الظهر، وشارك أخيراً لمدة خمس دقائق فقط في التدريبات الجماعية قبل أن يغادر الملعب على الفور بعد تجدد الآلام نفسها أسفل الظهر ليقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق الخصة بلقاء الفتح.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 40 نقطة متأخر عن جاره اللدود الأهلي "الثالث" بفارق 7 نقاط.