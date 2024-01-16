تركي آل الشيخ يعلن عن حدث عالمي جديد في السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي، إقامة نزال (نوك اوت تشاوس) بين أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد، وفرانسيس أنجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي.

ومن المقرر أن يقام هذا النزال يوم الجمعة 8 آذار/مارس القادم في (كينجدوم أرينا) بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكر آل الشيخ على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا)، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال آل الشيخ إن نزال (نوك اوت تشاوس) هو أحد الأحداث المهمة التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم.

ويقدم هذا العرض لجميع الجماهير من حول العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن جوشوا، البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة، كان أكمل عاما حافلا بالنجاحات، حيث فاز على أوتو والين في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي في 5 جولات ضمن نزال "اليوم الحاسم" بفعاليات موسم الرياض، وهو عرض الملاكمة الذي أعاده إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل في الرياض.

ودخل أنجانو عالم الملاكمة بعد مواجهته تايسون فيوري، بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة، في "أشرس رجل في العالم"، والتي افتتح بها موسم الرياض في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي،وتزايدت حدة النزال في نهاية الجولة الثالثة، عندما سدد أنجانو لكمة قوية لفيوري تسببت في طرحه على أرضية الحلبة.

ونال أنجانو بأدائه الرائع احترام وإعجاب عشاق الملاكمة حول العالم، وينتظر أن يطل عليهم مجددا في نزاله الاحترافي الثاني، حين يواجه الملاكم الآخر الأكثر شعبية في الوزن الثقيل على هذا الكوكب.

وقال البطل العالمي جوشوا: "سأكون مستعدا للبدء عندما يقرع الجرس الأول للنزال، وسأتعامل مع هذه المهمة بتركيز الليزر حتى تكتمل المهمة، إنني أتطلع إلى العودة إلى الرياض وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية على الشغف الذي أظهرته لنفسي ولرياضة الملاكمة".

وقال النجم الكاميروني المنشأ فرانسيس أنجانو: "لقد شكك الناس بي دائما وأثبت لهم مرارا أنهم مخطئون، من الواضح أنني أمثل مشكلة بالنسبة لنخبة الملاكمين ويجب على جوشوا أن يعد نفسه للمعركة لأنني لا أشبه أي شيء واجهه من قبل، سيكون مشهدا مختلفا لعشاق الملاكمة في الرياض، لكن هذه المرة ليس لدي أي نية لترك الأمر في أيدي الحكام".

أما مروج الملاكمة فرانك وارن، فقد أكد أن "يوم الجمعة الثامن من آذار/مارس القادم سيكون يوما ضخما آخر لرياضة الملاكمة في الرياض، وذلك بفضل المستشار تركي آل الشيخ وفريقه، حيث جمعتنا علاقة عمل مثمرة بشكل رائع".

أضاف وارن "لقد فتح موسم الرياض آفاقا جديدة ومثيرة لرياضتنا العظيمة، وفي مواجهة أنتوني جوشوا وفرانسيس أنجانو سوف نمتلك فيلما ضخما آخر من شأنه أن يأسر خيال المشجعين في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال إيدي هيرن، رئيس شركة (ماتش رووم سبورت) والمروج لجوشوا: "تعد هذه الليلة بلا شك واحدة من أكبر ليالي النزالات في الملاكمة، وأنا ممتن للمستشار تركي آل الشيخ الذي يشاركني هذا الرأي".

وأوضح "نحن نتحدث عن عملاقين في عالم الملاكمة أنتوني جوشوا وفرانسيس نجانو، رجلان يبدوان وكأنهما منحوتان من الحجر، وهما ملاكمان قويان بشدة".

وشدد هيرن "هذه واحدة من أكبر النزالات في هذه الرياضة والتي يمكن أن تنتهي في غمضة عين".

ولدعم النزال الذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضًا واحدة من أكثر قوائم النزالات الثانوية إثارة للإعجاب في تاريخ الملاكمة، حيث تقدم فئة الوزن الثقيل العملاق الصيني تشانغ زيلي، والذي سيدافع عن لقبه ببطولة العالم المؤقتة في منظمة الملاكمة العالمية ضد بطل العالم السابق النيوزيلندي جوزيف باركر، كما يتقدم المكسيكي ري فارجاس، بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة للدفاع لأول مرة عن حزامه ضد نِك بيل.

وضمن نزالات الوزن الخفيف يتنافس الإنجليزي مارك تشامبرلين، أفضل منافس يافع، مع البطل الويلزي جافين جوين.