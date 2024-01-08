إدارة مانشستر يونايتد تبحث تقليص رواتب «النجوم»

كشفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، أمس، أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى تقليص الإنفاق الضخم على رواتب اللاعبين، خصوصاً النجوم منهم. وأكدت الصحيفة أن صاحب أقلية الأسهم في النادي، الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بات مطالباً بإيجاد حل لهذه القضية، وذلك في أعقاب استحواذه على نسبة أقلية في الأسهم قبل نهاية السنة الماضية.

وأكدت أن الإدارة تبحث عن مخطط يخوّل لها الوصول إلى تفاهم مع كبار نجوم الفريق لتقليص قيمة رواتبهم، وعلى رأسهم البرازيلي كاسيميرو، المنتقل إلى النادي من ريال مدريد في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022، ويتقاضى سنوياً 30 مليون جنيه إسترليني. هذا إلى جانب لاعبين آخرين أمثال الإنجليزي جادون سانشو.

وبات الاتجاه في مان يونايتد إلى تقليص رواتب هؤلاء اللاعبين بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها، أو التفكير في التخلص من بعضهم، خصوصاً كاسيميرو وسانشو، في حال وصلت عروض مناسبة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

• البرازيلي كاسيميرو والإنجليزي سانشو على رأس المستهدفين من تقليص الرواتب.