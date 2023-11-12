المصري عليان حسن يتأهل للمرحلة النهائية لـ «جائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة»

تأهل الإعلامي المصري عليان حسن رئيس التحرير والمعلق الصوتي بقناة نايل سبورت للمرحلة النهائية لجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة.

كان عليان حسن قد تقدم للجائزة مع حوالي 70 ألف متسابق عربي في شتى المجالات وضمت جميع الفئات سواء الأبطال البارالمبيين أو في مجال الفنون التشكيلية او الأعمال اليدوية و النحت و الرسم أو الموسيقى و الغناء أو الإعلام و غيرها من مجالات الإبداع لذوي الهمم.

و كان من بين لجنة التحكيم السعودي الدكتور عمار بوقس مؤسس الجائزة، والإعلامي المصري الدكتور عمرو الليثي، والفنان المصري مصطفى شعبان، والفنان السعودي قُصي خضر، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي.

وتمت مقابلة المشاركين بعدة عواصم و مدن في مختلف الدول العربية، بداية من الرياض و دبي و الأردن و القاهرة و تونس و المملكة المغربية.

و تلاقي الجائزة انتشاراً و اهتماماً واسعا ً في جميع أرجاء الوطن العربي، خاصة ً وأنها الوحيدة في الوطن العربي التي تهتم و تحتضن اهتمامات و مواهب ذوي الهمم.

وسيقام الحفل النهائي وإعلان الفائزين بالنسخة السابعة للجائزة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.