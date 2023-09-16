مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري الدرجة الأولى

العروبة - مسافي 17:40

غلف إف سي - العربي 17:40

غلف يونايتد - دبا الحصن 17:40

الظفرة - الحمرية 17:50

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون - ليفربول 15:30

مان يونايتد - برايتون 18:00

وست هام - مان سيتي 18:00

نيوكاسل - برينتفورد 20:30

الدوري الإسباني

فالنسيا - أتلتيكو 18:15

برشلونة - بيتيس 23:00

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - لاتسيو 17:00

إنتر - ميلان 20:00

الدوري السعودي

الرائد - النصر 19:00

الأهلي - التعاون 22:00

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