لفتة إنسانية عاجلة من كريستيانو رونالدو لدعم متضرري زلزال المغرب.. تفوق على نجوم العالم

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اتخاذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتة إنسانية عاجلة لدعم متضرري زلزال المغرب، متفوقاً على نجوم العالم في كرة القدم بهذه الخطوة.

وذكرت صحيفة ماركا أن لاعب النصر السعودي قرر استضافة المتضررين من الزلزال في فندقه الخاص بيستانا الذي يقع في مدينة مراكش بالمغرب.

وأضافت: "الفندق فتح أبوابه كمأوى للمتضررين من سقوط منازلهم بسبب الزلزال".

يذكر أنه ضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح السبت، إذ نتج عن الزلزال الكثير من الإصابات والوفيات التي قاربت الـ 1000 مع العديد من الخسائر المادية.

وتجمع بعض المواطنين المغاربة في المباني التي لم تتضرر من الزلزال للبحث عن مأوى بسبب سقوط منازلهم ومن ضمنها فندق رونالدو.