ياسين بونو يُوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي وينتظر نهاية السوبر الأوروبي

وافق النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، على التوقيع في صفوف نادي الهلال السعودي للدفاع عن قميصه بداية من الموسم الكروي الجاري، بعد توصله بعرضٍ مغري من الفريق السعودي.

وأشارت مصادر «الإمارات اليوم» إلى أن بونو أعطى موافقته النهائية للانتقال إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، مشدداً على أنه مستعد لخوض هذه التجربة، خاصة أن العرض يُلبي طموحاته وطموحات فريقه المالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن بونو أخبر مسؤولي الهلال أنه مستعد لتوقيع العقد مباشرة بعد نهاية كأس السوبر الأوروبي الذي سيجمع فريقه إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بنظيره مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. المقرر مساء الأربعاء 16 أغسطس 2023.

ويعد ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوربية مؤخرا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، كما يُعتبر من بين أفضل حراس المرمى على الصعيد العالمي.