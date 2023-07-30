برشلونة يضرب ريال مدريد بثلاثية في أميركا.. 5 كرات في العارضة لـ "الملكي" (فيديو)

حقق برشلونة فوزا كبيراً بنتيجة (3-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل أهداف برشلونة في المباراة عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز وفيران توريس في الدقائق (15، 85، و91).

وأهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 20، حيث سدد في العارضة.

كما أهدر الريال العديد من الفرص التي ارتطمت في العارضة والقائمين بشكل غريب على مدار المباراة وصل إلى 5 كرات.



شاهد جميع كرات ريال مدريد التي ارتطمت في العارضة والقائم خلال الكلاسيكو..



#ريال_مدريد_برشلونه #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/2EkWxCIQfj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 30, 2023

وشهدت المواجهة العديد من الإصابات في الفريقين، إذ أصيب كريستنسن وجوندوجان من برشلونة، وفيرلان ميندي من جانب ريال مدريد.