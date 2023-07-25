عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي.. وهذا موقف اللاعب!

وافقت عائلة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على العرض المقدم من نادي الهلال السعودي الساعي إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط تربص من اندية أوروبية باللاعب أبرزها: ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

وذكر الصحفى الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المختص فى أخبار الانتقالات إن عائلة مبابي أعربت عن موافقتها على العرض الخرافي المقدم من الهلال وقيمته 400 مليون يورو (ما يعادل 1.6 مليار درهم) راتب سنوي بالإضافة إلى 300 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان لشراء اللاعب ليصل مجموع الصفقة 700 مليون يورو .

ورحبت إدارة باريس سان جيرمان بالعرض السعودي الكبير وكذلك عائلة مبابي لكن اللاعب ما زال رافض للفكرة ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد حلم الطفولة بالنسبة له في حال رحيله هذا الموسم عن "حديقة الأمراء".

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، وفي حالة استمراره مع النادي حتى العام المقبل سيرحل في صفقة مجانية.