تعرف إلى مواعيد مباريات الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، اليوم الأثنين، أولى تدريباته على ملعب نادي عكاظ القريب من مقر إقامة "الأبيض" في السعودية، استعداداً لمشاركته كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) المقرر انطلاقتها في 27 يوليو الجاري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة، كل من، محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد نديم على صعيد حراسة المرمى، وعمر جابر، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، وحاتم سكر، ومحمد طارق، وأحمد فتوح، ومصطفى الزناري، وأحمد ذكي على صعيد الخط الدفاعي، ومحمد أشرف "روقا"، ونبيل عماد دونجا، وحمدي علاء، ومحمد حسام "بيسو"، وعمر السيسي، وأحمد سيد "زيزو"، ويسوف إبراهيم "أوباما"، وسيد عبدالله "نيمار"، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وإبراهيما نداي، ومحمد عبد الرزاق "شيكابالا على صعيد خط الوسط، والثلاثي الهجومي سيف الدين الجزيري، وناصر منسى، وعلي ياسر علي.

وينافس الزمالك في المجموعة الثالثة، على أن يخوض مبارياته على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، والتي يستهلها يوم الجمعة المقبل 28 يوليو بلقاء الاتحاد المنستيري التونسي، ومن ثم في 31 من هذا الشهر بلقاء فريق الشباب السعودي، قبل أن يسدل الستار في الثالث من أغسطس عن مبارياته في المجموعة بلقاء قمة يجمعه من النصر السعودي