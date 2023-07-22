الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع محرز.. شرط واحد يفصله عن التوقيع الرسمي

توصل الأهلي السعودي لكرة القدم، السبت، لاتفاق نهائي مع النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليدافع عن قميص الفريق بداية من الموسم الكروي القادم.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريح لـ"الإمارات اليوم" أن نادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع وكيل أعمال رياض محرز، يقضي بانتقال الأخير إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت المصادر نفسها أن بعض التفاصيل المالية الصغيرة بين الأهلي السعودي ومانشستر سيتي، هي التي تفصل رياض محرز عن اجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي.

وأفادت ذات المصادر أن محرز يُنتظر أن ينضم للمعسكر الإعدادي الخارجي لفريق الأهلي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة، في حال وقع بشكل رسمي مع الفريق.

جدير بالذكر أن العقد الذي يجمع رياض محرز صاحب الـ32 عاماً مع مانشستر سيتي ينتهي في 30 يونيو من عام 2025.