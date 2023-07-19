الصفقة تمت.. رياض محرز إلى الدوري السعودي

توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق مع النجم الجزائري رياض محرز قادماً من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو بالإضافة خمسة ملايين حوافز، بحسب موقع "ذا أثلتيك" البريطاني وشبكة "ي بي سي".

وسيجري رياض محرز الفحص الطبي غداً الخميس وسيوقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان أهلي جدة قد عزز صفوفه الموسم الجاري بضم إدواردو ميندي من تشيلسي وروبرتو فيرمينو من ليفربول بعد عودته للدوري السعودي عقب موسم في الدرجة الأولى.

وشارك محرز خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.