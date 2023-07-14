صورة ميسي تثير الجدل في ميامي.. يتصرف كإنسان طبيعي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يتسوق داخل محل أغذية شهير في مدينة ميامي ويتصرف كـ"إنسان طبيعي" أمامه عربة تملؤها البضائع، بينما لم يلتفت له الزبائن في المتجر الأمر الذي أثار دهشة كبيرة بين الجماهير.

وتفاعل مغردون مع الصورة بشكل كبير لاسيما أنها المرة الأولى في مسيرة ميسي التي يتسوق فيها في متجر دون أن تحتشد الجماهير حوله.

وتساءل مشجع: "لا يمكن لميسي التبضع براحة لو كان في مدينة برشلونة أو حتى باريس لكنه يمارس حياة طبيعية في ميامي".

وكان ميسي قد انتقل رسمياً إلى صفوف إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي مفضلاً العرض الأميركي على نظيره المقدم من الهلال السعودي رغم المغريات المالية الكبيرة في الأخير.