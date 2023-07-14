بطل العالم في الملاكمة يعتزم الترشح لرئاسة أوكرانيا

يعتزم الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم في الوزن الثقيل الترشح لرئاسة بلاده التي تشتعل بنيران الحرب مع روسيا.

جاء ذلك خلال إجابته على سؤال حول خططه المستقبلية بعد نزاله المرتقب مع البريطاني تايسون فيوري على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع في العالم، إذ قال أوسيك لقناة "سيكاند أوت" على "يوتيوب": "سأذهب إلى النزال وأصبح البطل بلا منازع مرة أخرى، وبعد ذلك سأعتزل وأترشح للرئاسة".