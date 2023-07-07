فرجاني ساسي يصدم جمهور الزمالك ويعترف برفضه العودة إلى "الأبيض"

وجه النجم التونسي فرجاني ساسي صدمة غير متوقعة إلى جمهور الزمالك المصري بعدما أكد أنه فضل الانتقال إلى الغرافة القطري رغم امتلاكه عرضاً للعودة إلى "الأبيض" بداية من الموسم المقبل.

وأعرب ساسي في مؤتمر صحافي أن الغرافة من الفرق الكبيرة في قطر، موضحاً: "المفاوضات لم تستغرق وقتاً طويلًا".

ولفت الدولي التونسي إلى أنه فضّل عرض نادي الغرافة بالرغم من امتلاكه العديد من العروض الاحترافية، أبرزها العودة إلى صفوف نادي الزمالك.

وفي المقابل وجه الإيفواري يوهان بولي شكره إلى إدارة نادي الغرافة على الثقة بتواجده ضمن صفوف الفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وأكد بولي أنه اختار الغرافة لأنه فريق كبير ولديه طموحات كبيرة.