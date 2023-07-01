مهاجم منتخب ألمانيا سابقاً يلعب بدوري الدرجة الثانية

انضم مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، ماكس كروزه، لفريق بادربورن المنافس بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، في صفقة انتقال حر، حيث سيعود للعب كرة القدم التنافسية مرة أخرى منذ فسخ تعاقده مع فولفسبورف في نوفمبر.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل، ولكن قال كروزه (35 عاماً) إنه وقع على عقد مدته موسم واحد.

وقال كروزه: «حريص للغاية على ممارسة كرة القدم، ومتعطش للنجاح، وأريد أن أنافس على مستوى القمة مع بادربورن».

وقال المدير الرياضي لبادربورن، بنيامين ويبر: «سمات ماكس كروزه الكروية وغريزته أمام المرمى لا يوجد خلاف عليها. قوته القيادية بالإضافة لخبرته على المستويين الدولي والمحلي ستساعدنا كثيراً».

ولعب كروزه 14 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ولعب في أولمبياد طوكيو قبل عامين. كما شارك كروزه في 370 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية، وسجل 117 هدفاً، وذلك مع الأندية التي لعب لها سابقاً، بعيداً عن فولفسبورغ، وكان من بينها يونيون برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن، وفرايبورغ.