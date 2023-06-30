بشهادة "ماركا".. هالاند أفضل من ميسي وفينيسيوس ومبابي

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فوز النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2022 - 2023 بحسب الاستفتاء الذي أطلقته الصحيفة وضم 100 لاعباً للتصويت على الأفضل في الموسم الماضي.

واحتل هالاند المركز الأول بـ 6531 نقطة، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، الذي حل وصيفاً بـ 4952 نقطة، فيما احتل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الترتيب الثالث بـ 4932 نقطة ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رابعاً، وكيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي خامساً.

يذكر أن هالاند مع مانشستر سيتي 53 مباراة بجميع المسابقات وسجل 52 هدفاً، وصنع 9 أهداف.