بحث آخر الاستعدادات لإطلاق مهرجان الأكاديميات الخليجية

قامت اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بعقد اجتماع تنسيقي لبحث اخر الاستعدادات والتجهيزات لإطلاق النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية التي انطلقت منذ 2016 بتنظيم مركز كواترو الرياضي في امارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة وبرعاية كريمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان

ترأس الاجتماع عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي وبحضور كافة مدراء اللجان التنظيمية والأعضاء وتم خلال الاجتماع التأكد من التحضيرات اللازمة لتنظيم النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي سيقام خلال الفترة من 7 الى 13 يوليو 2023 والذي يتضمن بطولة اكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12سنة مواليد 2011و2012 الى جانب العديد من البرامج الشيقة والمميزة.

كما أكدت اللجنة أنه ستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والاداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الاكاديميات الكروية في المنطقة وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية وأيضا رحلات ترفيهية الى مختلف الفرق المشاركة في المهرجان الخليجي جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة التي ظلت تحظى بها البطولة من نسخة لأخرى

وافاد عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية بأن اللجنة المنظمة ستعقد مؤتمرا صحفيا في الثالث من يوليو القادم للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان والكشف عن الرعاة و الفرق المشاركة في فئتي البطولة علاوة على إجراء القرعة و توزيع الفرق على المجموعات والنقاش حولة اللائحة الفنية المعتمدة والتي سيتم تطبيقها في البطولة.