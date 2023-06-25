النجم المغربي الزلزولي يكشف لـ«الإمارات اليوم» مستقبله مع برشلونة

كشف عبدالصمد الزلزولي قائد المنتخب المغربي تحت 23 عاماً وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الفريق الأول لبرشلونة الإسباني عن مستقبله مع «البلوغرانا» بعدما لعب الموسم الماضي لنادي أوساسونا على سبيل الإعارة.

ومنح مدرب المنتخب المغربي الأولمبي، شارة القيادة لنجمه عبدالصمد الزلزولي، في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً بالمغرب، وهي المواجهة التي سجل فيها الزلزولي هدفين قاد بهما منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب 2/1.

وفي جواب على سؤال حول مستقبله، قال الزلزولي في تصريح مقتضب لـ«الإمارات اليوم» عقب نهاية المباراة: «ليس هناك أي شيىء حتى الآن»، في إشارة واضحة على أن اللاعب لم يُحدد مستقبله الموسم المقبل، بالاستمرار مع برشلونة أو خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

ونوه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريحات إعلامية سابقة، بالمستوى الكبير الذي ظهر به الزلزولي الموسم الماضي مع فريق أوساسونا، ما دفع إدارة النادي إلى استعادته مباشرة بعد نهاية عقد الإعارة، في انتظار أن تدرس العروض المتوصل بها، وتُحدد بناء عليها مستقبل اللاعب.

جدير بالذكر أن عبدالصمد الزلزولي يُعتبر من بين أبرز مواهب فريق برشلونة والمنتخب المغربي الأول، الذي شارك معه في نهائيات النسخة الأخيرة من كأس العالم، والتي احتل خلالها أسود الأطلس المركز الرابع.