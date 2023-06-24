بارتي يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية.. هل يستجيب لعرض مغرٍ؟

دخل النجم الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي، للتعاقد معه بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار السياسة الجديدة للأندية السعودية المتمثلة في جلب عدد من نجوم الكرة العالمية لتسويق الدوري بأفضل طريقة.

وأشارت مصادر "الإمارات اليوم" أن بارتي صاحب الـ30 عاماً يوجد فعلاً ضمن حسابات أحد أندية الدوري السعودي، غير أن وكيل أعمال اللاعب لم يتلقى أي عرض رسمي حتى الآن، في وقت يرغب مدافع منتخب غانا مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن بارتي يضع العروض الأوروبية خياراً أول حسب ما أخبر به وكيل أعماله، غير أنه في حال حصوله على عرض سعودي مغرٍ مالياً فقد يُغير رأيه، خصوصاً أن أرسنال مستعد لبيع ما تبقى من عقد اللاعب.

ويرتبط بارتي بعقد مع "المدفعجية" يمتد إلى غاية 30 يونيو من عام 2025، وقد شارك في 33 مباراة الموسم الماضي مع أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 3 أهداف.

يذكر أن توماس بارتي في رصيده 43 مباراة دولية حتى الآن مع منتخب غانا الذي يُعتبر أحد أبرز ركائزه، سجل خلالها 13 هدفاً، ويحظى بالصفة الدولية مع المنتخب الأول منذ عام 2016.