عرض سعودي مغرٍ يؤجل قرار قائد برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" السعودية بأن قائد برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس تلقى عرضاً ضخماً من نادي أهلي جدة للعب في الدوري السعودي للمحترفين والانضمام إلى كوكبة اللاعبين العالميين الذين اتخذوا قرارهم بخوض تجربة احترافية جديدة بعيداً عن أوروبا يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم للنصر والفرنسيان كريم بنزيمة وأنغولو كانتي الملتحقان باتحاد جدة.

وكان بوسكيتس على مشارف الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي للعب إلى جوار زميله السابق في برشلونة الأجنتيني ليونيل ميسي، لكن أهلي جدة طلب منه عدم اتخاذ قرار نهائي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن أهلي جدة عرض على بوسكيتس ثلاثة أضعاف ما سيحصل عليه من إنتر ميامي ويمتد عقده ثلاثة مواسم.