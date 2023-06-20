أربع بطولات قارية في "عام كرة القدم" 2024.. وتداخل آسيوي - أفريقي

سيكون 2024 عام كرة القدم بامتياز إذ يعد بمعدلات مرتفعة من الإثارة بإقامة أربع بطولات قارية تبدأ من القارة السمراء بكأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيشهد العام نفسه إقامة بطولة كأس أمم آسيا في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير، تليها كأس أمم أوروبا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، وبعدها تحتضن الولايات المتحدة بطولة كوبا أميركا في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليوالمقبلين في نسخة استثنائية بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).