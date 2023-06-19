تصرف صادم من بنزيمة تجاه ريال مدريد

لم يلبث النجم الفرنسي كريم بنزيمة أن خلع قميص ريال مدريد متجهاً إلى اتحاد جدة السعودي حتى قام بتصرف غريب الأطوار بعدما ألغى متابعة النادي الملكي من حسابه على "إنستغرام" في الوقت الذي أبقى على حساب نادي ليون الفرنسي الذي شهد بداياته في عالم كرة القدم.

وعبّرت جماهير عن دهشتها من تصرف بنزيمة الذي كان قد ودّع ريال مدريد أخيراً بكلمات مؤثرة شددت على عمق العلاقة التي تربطه بـ"الميرينغي" لكنه فاجأ المراقبين بإلغاء متابعة النادي عبر حسابه!.

وكان بنزيمة قد حقق مع ريال مدريد 25 بطولة آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، قبل رحيله رسمياً إلى الدوري السعودي بعقد مع الاتحاد يمتد حتى 2026 مقابل 100 مليون يورو عن كل موسم يلعبه مع الاتحاد.