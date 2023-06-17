مداخلة "مخادعة" على الهواء تتسبب بأزمة بين نادٍ مصري وقناة شهيرة!

هاجم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي قناة "إم بي سي مصر" على خلفية مقابلة أجرتها مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم التونسي إلياس الجلاصي.

وأوهم مقدم البرنامج إلياس الجلاصي بأن المداخلة التي أجريت مع اللاعب ليست مذاعة على الهواء مباشرة، وإنما هي مكالمة خاصة فقط قبل أن يتفاجأ اللاعب بعكس ذلك.

وأصدر النادي المصري بياناً يعرب فيه عن استياء مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي من "الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبدالهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري".