نهائي دوري أبطال أوروبا (النسخة 68)

الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة: عربياً (قنوات بين إن سبورت)

الملعب: استاد أتاتورك الدولي - إسطنبول تركيا

التشكيلات المتوقعة:

مانشستر سيتي:

الحارس إيدرسون - (الدفاع) كاي وولكر وروبن دياز ورودري وأكي (الوسط) ستونز وبيرناردو سيلفا وغوندوغان (الهجوم) دي بروين وغريليتش وهالاند.

إنترميلان:

الحارس أونانا (الدفاع) دارميان وأتشيربي وباستوني ودامفريز (الوسط) باريلا وكالونغلو ومخيتاريان (الهجوم ) ديماركو ولاوتارو ودزيكو.

آخر نهائي أوروبي:

إنتر:

توج باللقب بعد الفوز على البايرن 2-0 في 2010.

سيتي:

خسر 0-1 أمام تشيلسي 2021

طاقم التحكيم: بولندي بقيادة سيمون مارتشينياك، وهو من أدار نهائي مونديال 2022.

20

مليون يورو للفائز باللقب

15.5

مليون يورو للوصيف.