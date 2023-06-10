نهائي دوري أبطال أوروبا (النسخة 68)
الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات
القنوات الناقلة: عربياً (قنوات بين إن سبورت)
الملعب: استاد أتاتورك الدولي - إسطنبول تركيا
التشكيلات المتوقعة:
مانشستر سيتي:
الحارس إيدرسون - (الدفاع) كاي وولكر وروبن دياز ورودري وأكي (الوسط) ستونز وبيرناردو سيلفا وغوندوغان (الهجوم) دي بروين وغريليتش وهالاند.
إنترميلان:
الحارس أونانا (الدفاع) دارميان وأتشيربي وباستوني ودامفريز (الوسط) باريلا وكالونغلو ومخيتاريان (الهجوم ) ديماركو ولاوتارو ودزيكو.
آخر نهائي أوروبي:
إنتر:
توج باللقب بعد الفوز على البايرن 2-0 في 2010.
سيتي:
خسر 0-1 أمام تشيلسي 2021
طاقم التحكيم: بولندي بقيادة سيمون مارتشينياك، وهو من أدار نهائي مونديال 2022.
20
مليون يورو للفائز باللقب
15.5
مليون يورو للوصيف.
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