مالك ميلان يطرد مالديني وماسارا من النادي

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن أسطورة ميلان باولو مالديني سيغادر النادي الذي أفنى عمراً في خدمته وذلك بعد خلافات حادة أفضت عن طرده والمدير التقني ريكي ماسارا من قبل مالك النادي الإيطالي كاردينالي.

وقال الموقع إن مالديني وماسارا المدير الرياضي حضرا اجتماعا عاصفا مع المالك جيري كاردينالي، لمناقشة استراتيجية النادي استعداداً للموسم المقبل لكن الأمور سارت بشكل سيئ.

وأضاف أن مالديني وماسارا قررا تقديم استقالتيهما بسبب الاجتماع والطريقة التي تمت مخاطبتهما فيها في وقت أشارت تقارير إيطالية بأن كاردينالي هو من أقال الثنائي وكان الأمر أشبه بطردهما من النادي.