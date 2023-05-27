إقالة كان وحميديتش بعد دقائق من تتويج بايرن ميونيخ

أقال نادي بايرن ميونيخ، كلًا من الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش من منصبهما، بعد دقائق من التتويج بلقب الدوري الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بايرن ميونيخ أقال كلًا من أوليفر كان وصالح حميديتش من منصبهما، موضحة أن مجلس إدارة النادي البافاري اتخذت هذا القرار منذ أكثر من أسبوع.

وتسبب كان وحميديتش في سقوط بايرن ميونيخ أوروبيًا ومحليًا وكاد يخسر لقب "البوندسليغا"، بعدما تخلصا من جوليان ناغلسمان قبل التعاقد مع توماس توخيل.

وكان بايرن ميونيخ حسم لقب الدوري الألماني، بعد الفوز (2-1) على كولن، بفضل هدف جمال موسيالا في الدقيقة 89.

واستغل فريق المدرب الألماني توماس توخيل، تعادل دورتموند مع ماينز بهدفين لمثلهما، من أجل خطف لقب البوندسليغا.