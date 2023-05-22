مبابي يتضامن مع فينيسيوس.. والرئيس البرازيلي يتدخل

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رسائل دعم وتضامن من لاعبين كبار وشخصيات مهمة بعد العنصرية التي تعرض لها في استاد "ميستايا" خلال مباراة النادي الملكي مع فالنسيا ضمن الجولة 35 للدوري الإسباني، وأتبعها طرده من المباراة إثر مشاجرته مع عدد من لاعبي "الخفافيش".

وقال قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على انستغرام: "لست لوحدك. نحن معك وندعمك".

وخلال مؤتمر صحافي في هيروشيما اليابانية، أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "العنصرية" التي وقع اللاعب ضحيتها "لقد هاجموه. وصفوه بالقرد. ليس ممكناً في القرن الحادي والعشرين وجود هذه الأحكام المسبقة العنصرية في العديد من ملاعب كرة القدم".

وفي بيان بعد المباراة، أدان فالنسيا "علناً أي نوع من الإهانة، أو الهجوم والازدراء" و"أسف لأحداث يوم الأحد" مشيراً إلى "أعمال فردية".

وأكّد النادي انه "يحقق في الوقائع التي حدثت وسيتخذ أشد الاجراءات".

واعتذر مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه "أعتذر من قبلنا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية".