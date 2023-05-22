حارس ريال مدريد يدافع عن فينيسيوس: "سمعت أصوات القردة"

كشف حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا عن استيائه مما حدث لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في استاد "ميستايا" ضمن الجولة 35 للدوري الإسباني، إذ تعرض للعنصرية داخل وخارج الملعب وخرج مطروداً بعد مشاجرته مع عدد من لاعبي فالنسيا.

وكان ريال مدريد قد خسر المباراة بهدف دون مقابل في مواجهة عنيفة أفرزت عن أزمات عميقة في الدوري الإسباني وأضرت بصورته عالمياً.

وقال كورتوا: "لو قال فيني سأترك الملعب كنت سأترك معه. لا يمكن تحمّل هذا الأمر"، مضيفاً انه سمع "أصوات القردة نحو الدقيقة العشرين".

كتب زميله في المنتخب نيمار "معك"، وانضم إليه في حملة التضامن المهاجم الدولي ريشارليسون، الأسطورة المعتزلة رونالدو أو حتى أيقونة الموسيقى جيلبرتو جيل.

