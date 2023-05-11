اللاعبون الأعلى أجراً في العالم.. رونالدو وميسي "المجد والمال"

كشف موقع "فوربس" عن الرياضيين الـ 10 الأعلى أجراً في العالم لعام 2023 الذين جمعوا المجد والمال معاً، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي بـ 136 مليون دولار متفوقاً على غريمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 130 مليون دولار، وعلى النجم الصاعد بسرعة الصاروخ الفرنسي كيليان مبابي (120 مليون دولار).

واللافت أن لاعبي كرة القدم الثلاثة هم الأعلى أجراً لكنهم الوحيدون بين نجوم كرة القدم في القائمة الذهبية بينما جاءت بقية الأسماء من الألعاب الأخرى (كرة السلة والملاكمة والغولف والتنس).

قائمة الـ 10 الأوائل الأعلى أجراً

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 136 مليون دولار

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) 130 مليون دولار

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 120 مليون دولار

4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) 119.5 مليون دولار

5- المكسيكي سول ألفاريز (ملاكم) 110 مليون دولار

6- الأمريكي داستن جونسون (الغولف) 107 مليون دولار

7- الأمريكي فيل ميكلسون (الغولف) 106 مليون دولار

8- الأمريكي ستيفن كاري (كرة السلة) 100.4 مليون دولار

9- السويسري روجر فيدرير (التنس) 95.1 مليون دولار

10- الأمريكي كيفن ديورانت (كرة السلة) 89.1 مليون دولار.