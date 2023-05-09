خدعها وحبسها وأخذ حيواناتها الأليفة.. فضيحة تايغر وودز تهز العالم (صور)

اتهمت صديقة قديمة للاعب الغولف الأمريكي الشهير، تايغر وودز، تدعى إيريكا هيرمان، بطل اللعبة 15 مرة بالتحرش بها أثناء عملها معه.

وذكرت شبكة "سي إن إن بالعربية" بأن محامي إيريكا هيرمان رفع دعوى في فلوريدا يزعم فيها أن وودز (47 عاما) أقام علاقة جنسية مع هيرمان أثناء عملها معه في عام 2017، ثم أجبرها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء (DNA)، وإلا سيتم فصلها من وظيفتها.

وكانت هيرمان موظفة في مطعمه "The Woods Jupiter"، بجنوب فلوريدا، في ذلك الوقت.

وقال بنجامين هوباس، محامي هيرمان في الدعوى: "السيد وودز كان رئيس السيدة هيرمان، فيما يتعلق برؤية السيد وودز للأحداث، فرض عليها اتفاقية عدم إفصاح كشرط للحفاظ على وظيفتها عندما بدأت في إقامة علاقة معه، إن قيام رئيس بفرض شروط عمل مختلفة على موظفة بسبب علاقتها به، يُعد تحرشا".

وأضافت الدعوى: "قرر تايغر وودز، الرياضي المشهور دوليا أحد أقوى الرموز في الرياضة العالمية، متابعة علاقة مشبوهة مع موظفته، ثم، وفقا له، أجبرها على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء بشأن ذلك وإلا فُصلت من وظيفتها".

ومضى المحامي يقول: "وعندما أصبح ساخطاً على علاقتهما، خدعها لمغادرة منزلها، وحبسها، وأخذ أموالها وحيواناتها الأليفة وممتلكاتها الشخصية، وحاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء".

وادعت هيرمان في الوثائق أن وودز تحرش بها مرة أخرى في عام 2022.

وزعمت أنه بسبب انتهاء علاقتهما، طردها من منزلهما، وهو ما تدعي أنه تحرش واضح.

ورفعت هيرمان الدعوى في مارس الماضي، وقالت إن اتفاقية عدم الإفشاء لعام 2017 غير قابلة للتنفيذ جزئيا، بسبب القانون الفيدرالي الجديد الذي يبطل بنود التحكيم في قضايا الاعتداء أو التحرش.