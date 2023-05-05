احتفالات جنونية في نابولي.. وصور مارادونا في كل مكان (فيديو)

عمت الاحتفالات مدينة نابولي الايطالية بعدما تمكن فريقها الخميس من حسم بطولة الدوري الثالثة في تاريخه بتعادله 1-1 مع أودينيزي، وذلك بعد غياب دام 33 عاما، حيث توج ببطولتي موسمي 86 - 87، و89-90، وكان بطلهما الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، والذي منح أيضا فريق نابولي إنجازه الوحيد الأوروبي وقتها بالتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 88-89.

🎥 لوحة فنية في مدينة نابولي..

احتفالات خيالية بعد تحقيق الدوري!🔵🏆



pic.twitter.com/ACFHp3YsE5 — عز (@MnbrMadrid) May 4, 2023

وأضيفت البطولة إلى سجل ألقاب نابولي المتوج بـ6 ألقاب لكأس إيطاليا، وبطولتين للسوبر الإيطالي.

نابولي نجح في تحقيق نتائج تاريخية هذا الموسم بالفوز أمام يوفنتوس ذهابا وإيابا لأول مرة في التاريخ، باكتساحه 5-1 ذهابا، واكتفى بهدف وحيد إيابا.

نابولي الذي تأسس عام 1926، ويستعد للاحتفال بمئويته بعد 3 أعوام، هو صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري بـ(69 هدفا)، وأقوى خط دفاع حيث تلقت شباكه (23هدفا)، نجح في إنهاء الصراع على اللقب الإيطالي قبل 5 جولات من النهاية، ليصبح أول فريق أوروبي يتوج باللقب رسميا في الدوريات الخمسة الكبرى.

وحقق سباليتي صاحب الـ64 عاما لنفسه أول لقب للدوري الإيطالي في تاريخه، بعدما توج بكأس إيطاليا مرتين مع روما عامي 2007 و2008، والدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبرغ عامي 2010 و2012.

وأعاد سباليتي أمجاد نابولي ولكن بفريق اختلف عن مارادونا ورفاقه، حيث ضم الفريق نجوم جدد بقيادة الجورجي كفاراتسخيليا الملقب بكفاردنا، والنيجيري فيكتور أوسيمين، ليصبح سباليتي بطلا شعبيا في نابولي.