مباريات اليوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس إفريقيا للناشئين

نيجيريا - المغرب 20:00

جنوب إفريقيا - زامبيا 23:00

كأس ألمانيا

شتوتغارت - إينتراخت 22:45

الدوري الإنجليزي

ليفربول - فولهام 23:00

مان سيتي - وست هام 23:00

الدوري الإسباني

فالنسيا - فياريال 21:30

أتلتيكو مدريد - قادش 00:00

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - ليتشي 20:00

ميلان - كرومونيزي 23:00

مونزا - روما 23:00

الدوري السعودي

التعاون - الاتحاد 20:00

الدوري المغربي

الوداد - الجيش 22:15

الفاسي - الرجاء 00:30

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