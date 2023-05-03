مباريات اليوم
كأس إفريقيا للناشئين
نيجيريا - المغرب 20:00
جنوب إفريقيا - زامبيا 23:00
كأس ألمانيا
شتوتغارت - إينتراخت 22:45
الدوري الإنجليزي
ليفربول - فولهام 23:00
مان سيتي - وست هام 23:00
الدوري الإسباني
فالنسيا - فياريال 21:30
أتلتيكو مدريد - قادش 00:00
الدوري الإيطالي
يوفنتوس - ليتشي 20:00
ميلان - كرومونيزي 23:00
مونزا - روما 23:00
الدوري السعودي
التعاون - الاتحاد 20:00
الدوري المغربي
الوداد - الجيش 22:15
الفاسي - الرجاء 00:30
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