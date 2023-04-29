تأجيل مباراة نابولي وساليرنيتانيا لدواعٍ أمنية

أرجئت المباراة المقررة اليوم بين نابولي المتصدر وجاره ساليرنيتانيا في المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الغد لدواعٍ أمنية، وفق ما أكدت رابطة الدوري أمس.

وسبق لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن كشفت عن إرجاء المباراة الحاسمة التي قد تمنح نابولي لقبه الأول في الدوري منذ 1990.

ويحتاج نابولي إلى الفوز بالمباراة شرط عدم تغلب ملاحقه لاتسيو على مضيفه إنتر في «سان سيرو» كي يحسم اللقب قبل ست مراحل على ختام الموسم.

وطالب رئيس بلدية نابولي والنادي الجنوبي بنقل المباراة ضد ساليرنيتانا إلى الغد لأسباب أمنية، ووافقت لجنة أمن الأحداث الرياضية على ذلك.

ونتيجة إرجاء المباراة إلى الأحد، لن يكون هناك متسع من الوقت أمام نابولي لخوض مباراته المقررة الثلاثاء في المرحلة الـ33 على أرض أودينيزي، فأرجئت إلى الخميس.